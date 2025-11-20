Liga de Francia: Olympique de Marsella busca subir a la cima del torneo

En la previa de Nice vs Olympique de Marsella, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 14:45 horas en el estadio Le Grand Stade. El árbitro designado será Jérémie Pignard.

Por la fecha 13 de la Ligue 1, Nice y Olympique de Marsella se enfrentan mañana desde las 14:45 horas en el estadio Le Grand Stade.

Así llegan Nice y Olympique de Marsella

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1

Nice fue derrotado en el Stade Saint-Symphorien frente a Metz por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 3 y perdido 1. Le convirtieron 6 goles y tiene 8 a favor.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1

Olympique de Marsella viene de vencer a Stade Brestois en casa por 3 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 13 goles y 6 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 26 de enero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Nice se quedó con la victoria por 2 a 0.

El anfitrión está en el noveno puesto con 17 puntos (5 PG - 2 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 25 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (8 PG - 1 PE - 3 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Jérémie Pignard.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 27 12 8 3 1 13 2 Olympique de Marsella 25 12 8 1 3 17 3 Lens 25 12 8 1 3 10 4 RC Strasbourg 22 12 7 1 4 8 9 Nice 17 12 5 2 5 -1

Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 14: vs Lorient: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Angers: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Lens: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs RC Strasbourg: 3 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Toulouse: 17 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 14: vs Toulouse: 29 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Lille: 5 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Mónaco: 14 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Nantes: 4 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Angers: 17 de enero - 17:05 (hora Argentina)

