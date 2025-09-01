Un ecuatoriano más en la élite: Piero Hincapié fue anunciado como nuevo fichaje del Arsenal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Es un 'gunner' más. Arsenal y Bayer Leverkusen han alcanzado un acuerdo para el traspaso del ecuatoriano Piero Hincapié por 52 millones de euros, según se hizo oficial el elenco londinense.

Piero Hincapié, que se despidió hace días entre lágrimas de la afición del Leverkusen, se convierte en el octavo fichaje de la tienda del Arsenal en este mercado tras los de Viktor Gyökeres, Martín Zubimendi, Christian Norgaard, Noni Madueke, Kepa Arrizabalaga, Cristhian Mosquera y Eberechi Eze.

En total, en elenco de Arsenal se han gastado alrededor de 340 millones este verano, en un intento por levantar el primer título desde 2019 y acabar con los tres subcampeonatos de Premier League consecutivos.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

The final piece of the puzzle 🧩



Piero Hincapie is a Gunner 🤝 pic.twitter.com/eqLasc4AVz — Arsenal (@Arsenal) September 1, 2025

Piero Hincapié ya es del Arsenal

El defensa ha disputado 166 encuentros con el Leverkusen desde que llegara procedente del argentino Talleres de Córdoba en 2021 y con el equipo alemán ha ganado una Bundesliga y una Copa Alemana, además de llegar hace dos cursos a la final de la Liga Europa, que perdió contra el Atalanta.

En el cuadro inglés se topará con la competencia de Riccardo Calafiori, titular en las tres primeras jornadas de Premier, y del joven Myles Lewis-Skelly, al que este traspaso apunta a un movimiento futuro al centro del campo.

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, afirmó que su nuevo jugador tiene un "carácter que combina juventud y madurez".

"Piero Hincapié es un futbolista con carácter, que combina juventud y madurez, y hará que nuestra plantilla sea más fuerte y competitiva para lo que resta de temporada. Nos aportará más opciones en defensa", expresó en declaraciones difundidas por el club.



Hay que tener en cuenta que en lo que va de temporada en la liga inglesa 2025-26, Arsenal tiene dos victorias y una caída. Su próximo partido es el sábado 13 de agosto contra Nottingham Forest en condición de local (Emirates Stadium).