Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta
EP 1323 • 04:25
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Santivañez dice que parte de la Fiscalía integraría supuesta organización criminal
EP 1861 • 22:34
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 1 de agosto | "Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír"
EP 1065 • 12:04

Un ecuatoriano más en la élite: Piero Hincapié fue anunciado como nuevo fichaje del Arsenal

Piero Hincapié ya firmó su contrato en el Arsenal.
Piero Hincapié ya firmó su contrato en el Arsenal. | Fuente: Arsenal
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Por medio de sus redes sociales, en Arsenal le dieron la bienvenida a Piero Hincapié. Los 'gunners' pagaron más de 50 millones de euros.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Es un 'gunner' más. Arsenal y Bayer Leverkusen han alcanzado un acuerdo para el traspaso del ecuatoriano Piero Hincapié por 52 millones de euros, según se hizo oficial el elenco londinense.

Piero Hincapié, que se despidió hace días entre lágrimas de la afición del Leverkusen, se convierte en el octavo fichaje de la tienda del Arsenal en este mercado tras los de Viktor Gyökeres, Martín Zubimendi, Christian Norgaard, Noni Madueke, Kepa Arrizabalaga, Cristhian Mosquera y Eberechi Eze.

En total, en elenco de Arsenal se han gastado alrededor de 340 millones este verano, en un intento por levantar el primer título desde 2019 y acabar con los tres subcampeonatos de Premier League consecutivos.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Piero Hincapié ya es del Arsenal

El defensa ha disputado 166 encuentros con el Leverkusen desde que llegara procedente del argentino Talleres de Córdoba en 2021 y con el equipo alemán ha ganado una Bundesliga y una Copa Alemana, además de llegar hace dos cursos a la final de la Liga Europa, que perdió contra el Atalanta.

En el cuadro inglés se topará con la competencia de Riccardo Calafiori, titular en las tres primeras jornadas de Premier, y del joven Myles Lewis-Skelly, al que este traspaso apunta a un movimiento futuro al centro del campo.

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, afirmó que su nuevo jugador tiene un "carácter que combina juventud y madurez".

"Piero Hincapié es un futbolista con carácter, que combina juventud y madurez, y hará que nuestra plantilla sea más fuerte y competitiva para lo que resta de temporada. Nos aportará más opciones en defensa", expresó en declaraciones difundidas por el club.

Hay que tener en cuenta que en lo que va de temporada en la liga inglesa 2025-26, Arsenal tiene dos victorias y una caída. Su próximo partido es el sábado 13 de agosto contra Nottingham Forest en condición de local (Emirates Stadium).

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Arsenal Piero Hincapié Premier League Fichajes

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA