Descartado: Kylian Mbappé no se recuperó de lesión y no viajó a Arabia Saudita para la Supercopa de España

El francés Kylian Mbappé se ausentó del último entrenamiento del Real Madrid, llevado a cabo este martes en la ciudad deportiva de Valdebebas, y no formará parte de la expedición que viajará a Arabia Saudita para la Supercopa de España.

Las sensaciones de Mbappé no han mejorado en las últimas horas y, pese a que el lunes inició una fase de trabajo en el gimnasio como primera prueba, el delantero francés no pudo ejercitarse en la mañana del martes con el grupo y será baja para el partido del jueves ante Atlético de Madrid.

Junto a Mbappé son baja los defensas Éder Militao y Trent Alexander-Arnold. Será el segundo derbi madrileño que Kylian no podrá disputar por lesión, después de ausentarse del primero tras su llegada al club blanco, en septiembre de 2024 en el estadio Metropolitano.

La primera semifinal de la Supercopa la disputan este miércoles el Barcelona, vigente campeón, y el Athletic Club.

📋✅ ¡Nuestros convocados para la Supercopa de España! pic.twitter.com/gnVNTLq5Qe — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 6, 2026

Lista de convocados para la Supercopa de España

Arqueros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Fran González.

Defensas: Dani Carvajal, David Alaba, Trent Alexander Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Dean Huijsen y David Jiménez.

Volantes: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouameni, Arda Güler, Dani Ceballos y Thiago.

Delanteros: Vinicius Junir., Rodrygo, Gonzalo García y Franco Mastantuono.

