No está descartado: Kylian Mbappé entrena y espera llegar a la Supercopa de España con Real Madrid

Mbappé no jugó en la goleada del Real Madrid sobre el Betis.
Mbappé no jugó en la goleada del Real Madrid sobre el Betis. | Fuente: EFE | Fotógrafo: FERNANDO VILLAR
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Real Madrid, el jueves, juega ante el Atlético por semifinales de la Supercopa de España. Kylian Mbappé está lesionado.

Quiere jugar. Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, se ejercitó en el gimnasio de la ciudad deportiva de Valdebebas para probar la evolución del esguince de rodilla con el que ha comenzado el 2026 y con el objetivo de poder entrar en la lista de convocados para la disputa de la Supercopa de España, decisión que se tomará el martes tras una prueba final.

Desde que el 30 de diciembre, en el entrenamiento a puertas abiertas del Real Madrid en el Estadio Alfredo di Stéfano, Kylian Mbappé tuviera malas sensaciones en la rodilla izquierda, en la que sufre un esguince, el atacante galo no había vuelto a realizar ningún ejercicio físico.

Al tratamiento de fisioterapia intenso al que se está sometiendo Mbappé, le añadió el lunes los primeros ejercicios en el gimnasio como primera prueba.

En Real Madrid, Kylian Mbappé usa el dorsal 10.
En Real Madrid, Kylian Mbappé usa el dorsal 10. | Fuente: EFE

Días claves para Mbappé en Real Madrid

Según informan fuentes del club blanco, la decisión definitiva sobre su presencia en la Supercopa de España se tomará el martes en la última sesión del Madrid antes de viajar a Arabia Saudí.

La 'Casa Blanca' se mide el jueves 8 de enero al Atlético de Madrid en las semifinales del torneo, partido para el que Mbappé tiene pocas opciones de jugar, pero no está descartado, como confirmó públicamente su entrenador Xabi Alonso tras la ausencia de su gran referente ante el Betis.

"No está totalmente descartado. Vamos a esperar hasta el martes que viajamos a ver sus sensaciones y tomaremos la última decisión, pero seguimos apurando las opciones con Kylian Mbappé", aseguró.

Por su parte Dean Huijsen, ausente en el primer partido del Real Madrid en este nuevo año por una sobrecarga muscular, regresó a la dinámica de grupo en el entrenamiento en Valdebebas y podrá estar presente en la Supercopa de España, en la que Xabi Alonso sufre las bajas de Éder Militao y Trent Alexander-Arnold.

Real Madrid, que inició el año goleando al Real Betis (5-1) en LaLiga, completó el primero de los dos entrenamientos que realizará en la capital de España antes de volar a Arabia Saudí el martes.

Real Madrid Kylian Mbappé Supercopa de España

