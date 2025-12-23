Se va del Real Madrid: Endrick jugará cedido en Lyon buscando llegar al Mundial 2026

El atacante brasileño del Real Madrid, Endrick, será cedido al Olympique de Lyon entre enero y junio de 2026, pero sin opción a compra. Desde Francia, los medios dan por cerrado el acuerdo entre los clubes por el futbolista de 19 años.

Según L’Equipe, tanto el Lyon como el Real Madrid alcanzaron el trato el último lunes, por el que la entidad francesa desembolsaría un millón de euros, el equivalente a la mitad del salario del delantero brasileño durante los seis próximos meses.

El citado medio señala que la firma del contrato deberá ocurrir en el transcurso de esta semana para que Endrick puede sumarse ya mismo al Olympique de Lyon.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Endrick, rumbo al Olympique de Lyon

Endrick, quien llegó a la capital de España en 2024 procedente del Palmeiras, llevará el número '9' en el Lyon, el mismo dorsal que portó uno de los delanteros más emblemáticos del club, el también brasileño Sonny Anderson.

Si se concreta finalmente el fichaje, Endrick pasará a estar bajo las órdenes del portugués Paulo Fonseca, técnico de un Lyon que marcha quinto en la Ligue 1 y lidera la clasificación en la Europa League, con cinco victorias y una sola derrota.

El objetivo del joven delantero pasa por incrementar su tiempo de juego, muy escaso en el Real Madrid, para tener alguna opción de entrar en la lista de Carlo Ancelotti para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la Selección de Brasil, con la que ya ha disputado 14 partidos.

Cesión y vuelta al Real Madrid

Endrick se mudará a Francia hasta el final de temporada, no obstante, tras ese periodo volverá a las filas del Real Madrid.

En el curso actual, apenas ha tenido espacio en la plantilla merengue, teniendo por delante a Kylian Mbappé y Gonzalo García. Xabi Alonso, incluso, no lo utilizó en la posición de centrodelantero.

Desde su llegada al club acumula en total 40 partidos, sumando 7 goles. En este curso no ha convertido.