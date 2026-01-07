Rodrigo Ureña jugará con Radamel Falcao: Millonarios anunció el regreso del 'Tigre' por todo lo alto

Radamel Falcao, a sus 39 años de edad, sigue vigente y para el inicio de este año 2026 tiene nuevo equipo confimado. Sucede que Millonarios anunció por todo lo alto su fichaje para la nueva temporada.

De esta manera es que Radamel Falcao regresa al fútbol colombiano de primera división y precisamente al Millonarios, cuadro de la ciudad de Bogotá que lo tuvo en el año 2025.

"En la vida, hay decisiones que se toman con convicción y también con lo que uno siente. El amor no siempre es fácil, pero siempre es sincero. Y cuando lo que se siente es real, siempre encuentra el camino de vuelta", es lo que el club colombiano con un video, en sus redes sociales, junto a imágenes de Falcao.

Millonarios espera destacar con Falcao

Posteriormente, dan cuenta que el popular 'Tigre' tendrá una nueva etapa para mostrar su valía en el club 'embajador'.

"Millonarios no es un lugar al que se llega, es un lugar que se queda porque hay historias que no se cierran con el tiempo; se viven hasta el final. Hay amores que merecen un último baile", fue lo que le añadieron al internacional con la Selección de Colombia.

Hay que tener en cuenta que, a lo largo de su carrera profesional, Radamel Falcao también ha vestido las camisetas de Lanceros Boyacá, River Plate, FC Porto, Atlético de Madrid, AS Mónaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray y el Rayo Vallecano.

En tanto, mirando su palmarés, obtuvo títulos como la Liga Argentina, Primeira Liga, Supercopa de Portugal, Copa del Rey, Ligue 1, Europa League, Supercopa de Europa y más.

Radamel Falcao jugará con Rodrigo Ureña, exUniversitario

En el Millonarios, Radamel Falcao tendrá como compañero al volante chileno Rodrigo Ureña, tricampeón de la Liga1 con Universitario de Deportes.

"Me llamó bastante la atención el proyecto, sabía que había grandes jugadores y un gran plantel. El cuerpo técnico también es conocido mío y siempre tuvo la predisposición para que yo viniera", dijo el mediocampista en su presentación oficial.