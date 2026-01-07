"Casi se convierte en leyenda": prensa argentina reacciona por la salida de Luis Advíncula de Boca

Luis Advíncula no sigue en Boca Juniors. Y es que los medios argentinos dan cuenta que en las últimas horas el jugador peruano rescindió contrato con el club xeneize, por lo que ahora es agente libre.

De esta manera es que se acaba el vínculo de Luis Advíncula en Boca Juniors, uno de los grandes equipos sudamericanos que lo acogió desde julio del año 2021. En relación a ello es que la prensa argentina reaccionó a la partida del popular 'Bolt' del elenco azul y oro con el que jugó una final de la Copa Libertadores de América.

"Con la salida de Frank Fabra, Advíncula había quedado como el tercer jugador con más antigüedad en el plantel de Boca y como uno de los históricos de la gestión Riquelme. Sin embargo, a los pocos días, el peruano también dijo adiós", es lo que sostiene Olé.

Lo que dice la prensa argentina de Luis Advíncula.Fuente: Olé

En Argentina se pronuncian por Advíncula

Asimismo, destacó que el internacional con la Selección Peruana ha dejado huella en el conjunto de la ciudad de Buenos Aires.

"En las últimas horas, el 'Rayo' acordó con el club la rescisión de su contrato; poniéndole así punto final a un ciclo que duró cuatro años y medio y en el que casi se convierte en leyenda", agregan.

Por su parte, TyC Sports toma con asombro la marcha de Luis Advíncula de Boca Juniors. Todo más allá que el peruano haya sido suplente en los últimos meses en la liga argentina de primera división.

"Optó por marcharse y su destino podría estar en Alianza Lima, que disputará la Copa Libertadores (...) Fue resistido al principio y posteriormente se ganó el cariño de los hinchas por su entrega y goles. En la Libertadores 2023, en la que llamativamente se desempeñó como extremo en vez de lateral, anotó cuatro de los seis tantos que hizo con esta camiseta", es lo que indica este medio albiceleste.

¿Qué títulos obtuvo Luis Advíncula en Boca?