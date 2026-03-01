Peligra la Finalissima: Qatar suspende todas las competiciones en su territorio

La Federación de Fútbol de Qatar anunció este domingo que suspende todas las competiciones en su territorio, debido a la inestabilidad en la región tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán de este fin de semana.

España y Argentina tenían previsto disputar un partido, denominado la Finalissima, el 27 de marzo como campeonas de Europa y América.

La Federación de Fútbol de Qatar señaló en la red social X que pospone todos los torneos, competiciones y partidos desde este domingo hasta nuevo anuncio.

Asimismo, informó de que la nueva fecha será anunciada a través de los canales oficiales federativos.

Piden cese de bombardeos

El Gobierno de Qatar pidió un "cese inmediato" de todas las operaciones bélicas para volver "a las mesa de negociaciones y el diálogo", pese a haber sufrido un ataque iraní sobre su territorio que considera "una flagrante violación de su soberanía y su espacio aéreo", el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.



Así lo indicó en un comunicado en la red social X el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Mohamed al Ansari, que aseguró que tanto el ataque "frustrado" iraní como los bombardeos de Israel y EE.UU sobre Irán solo son una escalada "que socavará la seguridad y la estabilidad en la región, arrastrándola a situaciones con repercusiones desastrosas para la paz y la seguridad internacionales”.



Así, exigió “el cese inmediato de todas las operaciones militares y un retorno serio a la mesa de negociaciones y al diálogo”.



“Recalcamos que el Estado de Qatar fue uno de los primeros países en advertir sobre las consecuencias de la escalada israelí en la región, instando a priorizar las soluciones diplomáticas y a defender el principio de buena vecindad y desescalada”.



El Ministerio de Defensa qatarí anunció este sábado que ha "frustrado con éxito" varios ataques iraníes lanzados contra su territorio, donde Estados Unidos tiene la base de Al Udeid, su principal localización miliar en la región.