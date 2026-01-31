Real Madrid vs. Rayo Vallecano: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 22 de LaLiga?

Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO: se enfrentan este domingo 1 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid (España), por la fecha 22 de LaLiga 2025-2026. El partido se jugará a partir de las 08:00 a.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





El Real Madrid parecía haber recuperado la estabilidad tras la salida de Xabi Alonso. Arbeloa sufrió un terrible estreno en Albacete y una sesión de pitos contra el Levante en el Bernabéu. El conjunto blanco vio brotes verdes contra el Mónaco, salvó un partido difícilisimo en Villarreal y después volvió a despeñarse, esta vez en su visita al Benfica. Mourinho dio un severo correctivo a su pupilo y quedaron fuera del 'top 8' en la Champions.

Ahora, el Rayo Vallecano será un rival incómodo, el que se acerca peligrosamente al descenso después de sumar una sola victoria en sus últimos diez encuentros. Será un testigo de lujo en otro juicio del Bernabéu, que podría esperar con uñas y dientes a sus jugadores, como ocurrió ante el Levante hace solo dos jornadas.

Real Madrid vs Rayo Vallecano: ¿cómo llegan a la fecha 22 de LaLiga 2026?

Real Madrid llega a la contienda tras perder a mitad de semana en la Champions League ante Benfica (4-2), un resultado que los obliga a ir a los play-offs. Por su lado, el Rayo cayó en su último partido como local 1-3 frente a Osasuna.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO por la fecha 22 de LaLiga 2026?

El partido del Real Madrid frente a Rayo Vallecano fue programado para el domingo 1 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid (España). El recinto tiene una capacidad para recibir a 84 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO por la fecha 22 de LaLiga 2026?

En Perú , el partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano comienza a las 08:00 a.m.

, el partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano comienza a las 08:00 a.m. En España , el partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano comienza a las 2:00 p.m.

, el partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano comienza a las 2:00 p.m. En Colombia, el partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano comienza a las 08:00 a.m.

En Ecuador, el partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano comienza a las 08:00 a.m.

En Chile, el partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano comienza a las 10:00 a.m.

En Bolivia, el partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano comienza a las 09:00 a.m.

En Venezuela, el partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano comienza a las 09:00 a.m.

En Argentina, el partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano comienza a las 10:00 a.m.

En Brasil, el partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano comienza a las 10:00 a.m.

En Uruguay, el partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano comienza a las 10:00 a.m.

En México (CDMX), el partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano comienza a las 07:00 a.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano comienza a las 08:00 a.m.

¿Dónde ver el Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO por TV y streaming?

El partido del fútbol español será transmitido a todo el Perú en TV a través de la señal de ESPN y vía streaming por Disney+ Premium (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por la señal de Sky Sports y en España por Movistar LaLiga+. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Real Madrid vs. Rayo Vallecano: alineaciones posibles

Real Madrid: Thibaut Courtois; Fede Valverde ©, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Rodrygo Goes, Jude Bellingham, Vinícius Jr.; y Kylian Mbappé.

Rayo Vallecano: Augusto Batalla; A. Espino, F. Lejeune, P. Ciss, J. Chavarría; Óscar Valentín, P. Díaz, C. Martín, Isi Palazón, Álvaro García; y Jorge de Frutos.

Real Madrid vs Rayo Vallecano: ¿cuánto pagan las apuestas por un gol de Mbappé?

Casa de Apuestas Gol de Mbappé Betano 1.32 Apuesta Total 1.48 DoradoBet 1.45 Te Apuesto 1.44

Cuotas sujetas a cambios según cada casa de apuestas.

Se considera el gol de Kylian Mbappé en CUALQUIER MOMENTO del partido.