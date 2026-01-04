Últimas Noticias
La tristeza de Vinicius Junior: nuevamente fue silbado en el Bernabéu pese a triunfo de Real Madrid

Vinicius Junior se lamenta por reacción de los hinchas de Real Madrid.
Vinicius Junior se lamenta por reacción de los hinchas de Real Madrid.
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Xabi Alonso defiende a Vinicius Junior tras ser nuevamente silbado en el Santiago Bernabéu durante el duelo ante Betis.

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, defendió al brasileño Vinicius Junior después de que su jugador fuese silbado por segundo partido consecutivo por la afición del Santiago Bernabéu cuando fue sustituido, y aseguró que "va a ser muy importante", convencido de que su estadio "le va a aplaudir" de nuevo.

"Vini ha aportado mucho, ha entrado muy bien en el partido y ha sido muy desequilibrante. Ha logrado la tarjeta y que cambiaran a su lateral derecho. Es insistente, aporta al equipo, a mí el partido que ha hecho me ha gustado por todo lo que nos ha dado. Va a ser fundamental. Vamos a la Supercopa y ante el Atlético va a ser muy importante", analizó.

Preguntado directamente por los silbidos que recibió nuevamente Vinicius, tras una buena primera parte en el momento de ser cambiado en la segunda, y sobre si pedía al madridismo que no pite al brasileño, Xabi Alonso pidió unidad y confianza.

"Entendemos los momentos, Vinicius es maduro, nosotros también y tenemos que responder. Estamos juntos par apoyarnos los unos a los otros y queremos dar nuestra mejor versión. Vini es, va a ser y ha sido fundamental en el Real Madrid. Seguro que el Bernabéu le va a aplaudir, no tengo ninguna duda", manifestó en rueda de prensa. 

Real Madrid
Vinicius Junior se retira de la cancha en el Real Madrid vs Betis. | Fuente: ESPN
El delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Junior saluda al entrenador, Xabi Alonso.
El delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Junior saluda al entrenador, Xabi Alonso.
