DT de 2 de Mayo no se amilana ante Alianza Lima: "¿Por qué asustarnos de Paolo Guerrero?

Alianza Lima, en la temporada 2026 de la Copa Libertadores, no la tiene nada fácil. Y es que los íntimos, al igual que en la pasada campaña, serán parte del torneo continental desde la Fase 1.

Allí, Alianza Lima va a medir fuerzas de local y visitante ante el paraguayo 2 de Mayo. Si bien el duelo se jugará recién en el mes de febrero, el entrenador del cuadro guaraní, Eduardo Ledesma, ya calienta lo que será el cotejo frente a los blanquiazules.

"Después del sorteo, como ya había dicho, en el campeonato local hemos enfrentado a Roque Santa Cruz y Óscar Cardozo. Entonces, ¿por qué asustarnos de Paolo Guerrero? Tiene jerarquía, pero ya tiene su edad. Claro que no hay que descuidarnos, ¿pero por qué asustarnos", sostuvo el DT de 2 de Mayo a ABC Deportes.

𝐑𝐢𝐯𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐝𝐨. ¡𝐕𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐂𝐎𝐍 𝐓𝐎𝐃𝐎!💪🏾 pic.twitter.com/gYRxJaKxlN — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 18, 2025

En 2 de Mayo hablan de Alianza

Asimismo, el estratega sostuvo que la presión la tiene el cuadro que dirige Pablo Guede y que buscará dar la sorpresa en el certamen.

"Hay que tomar el partido como una final. Ellos tienen más presión que nosotros y están acostumbrados a jugar este tipo de torneos. Eso nos sirve como motivación. No hay nada que perder y mucho que ganar", agregó.

Además, manifestó que sigue los cotejos amistosos de Alianza Lima en la Serie Río de La Plata. El cuadro peruano, el pasado sábado, cayó 2-1 a manos de Independiente en la ciudad de Montevideo.

"Los vamos a estar siguiendo porque tiene distintas características. Tenemos que ir partido a partido. Alianza es un club grande, uno copero y ha hecho incorporaciones importantes", dijo el técnico.

Por último, agregó que los íntimos están invirtiendo grandes cantidades de dinero porque "seguramente quieren tener un buen año".

La reacción de Alianza por jugar ante 2 de Mayo

Alianza Lima reaccionó al resultado del sorteo de la Copa Libertadores con una publicación en redes sociales. “Rival confirmado. ¡VAMOS CON TODO!”, destaca el mensaje, con una gráfica de Pablo Guede destacando su visita a Paraguay.

En tanto, Conmebol oficializó que el choque de ida será el 4 de febrero a partir de las 7:30 de la noche (hora peruana) en recinto aún por confirmar. La vuelta entre ambos equipos se disputará el 11 de febrero a partir de las 7:30 de la noche (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.