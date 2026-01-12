Xabi Alonso, un entrenador que perdió peso en el vestuario del Real Madrid

Xabi dirigió por última vez al Madrid en la final de la Supercopa de España. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Kai Försterling

Un paso conflictivo de Xabi Alonso en Real Madrid

De arranque, el también exentrenador del Bayer Leverkusen -que llegó a la liga española de primera división como campeón de la Bundesliga- apuntó que los jugadores que estaban en cancha jugaban porque lo merecían.

Así llegó el Clásico liguero en el que le ganaron 2-1 al Barcelona de local a fines de octubre. Si bien aquella victoria los afianzó como líderes de LaLiga, se dio un cortocircuito con Vinicius Junior ya que al delantero brasilero no le gustó para nada su cambio. "¿Yo? ¿yo? ¡No es posible! ¡Yo me voy del equipo! Mejor me voy", se le vio decir al exFlamengo en su camino a vestuarios.

Incluso, el atacante tuvo que pedir disculpas por este hecho y cuando se pensaba que todo ya estaba zanjado, hace una semana en la TV española se captó a Xabi Alonso reclamándole la falta de intensidad al brasilero, más allá de la goleada 5-1 sobre el Betis en el Bernabéu.

"Eh, hue*** Vini. ¡Dale, hombre! Ya. ¡Que no te pares y presiones! ¡Venga una, ya!", le recriminó el DT al futbolista sudamericano.

Lo que dicen en Europa del vestuario del Real Madrid con Xabi Alonso

No es un secreto comentar el bajón que sufrió el plantel del Real Madrid en los últimos meses, lo cual se vio reflejado en la pérdida de la cima de LaLiga, además de su irregular momento en la fase liga de la UEFA Champions League.

Por ejemplo, el periodista Edu Aguirre del programa español El Chiringuito sostiene que Xabi no tenía el peso de DT en los entrenamientos. Algunos jugadores, indica, no se entrenaban con intensidad, llegaban con el tiempo límite a los trabajos y eran los primeros en irse.

"Hay pesos pesados que andan en los entrenamientos. Importantes. ¿Tiene que estar Xabi Alonso diciéndoles que entrenen después en gimnasio, que no coman esto? ¿De verdad? Hay una plantilla que creo no sabe que representa el escudo que lleva", apuntó. Por lo mismo es que medios como AS indican que fue el mismo entrenador quien pidió salir de su puesto. Fue su decisión. Al ver que la situación no daba para más, dio un paso al costado.

Comunicado Oficial: Xabi Alonso. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026

Un Real Madrid sin paciencia

Xabi Alonso se va del Real Madrid con un saldo de 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas. Fueron 34 partidos los que dirigió y los mismo números obtuvo Hansi Flick en sus primeros 34 cotejos en el FC Barcelona.

La diferencia es que, en esta ocasión, en la vereda del frente apostaron por un proceso más allá de los resultados iniciales. A Joan Laporta le dio la razón el tiempo a nivel local y la deuda está pendiente en la Champions League. Con Xabi no funcionaron las cosas tanto en torneos locales y menos aún en internacionales. Prematuro adiós con un Álvaro Arbeloa que toma la posta.