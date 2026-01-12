Rival de nivel: Cusco FC jugará un amistoso contra Always Ready, campeón de la liga boliviana

Cusco FC quiere dar que hablar en este 2026, luego que en la temporada pasada quedó como Perú 2 y clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

Ahora, para llegar de la mejor manera al inicio de la Liga1 Te Apuesto, Cusco FC anunció un amistoso internacional. Y es que el cuadro dorado irá hasta territorio boliviano para verse las caras contra Always Ready, solo una semana antes del debut en la primera división nacional.

"¡Amistoso Internacional! Este 24 de enero, nos enfrentamos al Campeón Boliviano , Always Ready, en una tarde muy especial!", fue lo que sostuvo Cusco por medio de sus redes sociales en Facebook, Instagram y X.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¡ Amistoso Internacional! 🇧🇴



Este 24 de enero, nos enfrentamos al Campeón Boliviano🏆, @ClubAlwaysReady en una tarde muy especial.⚽️



Un partido que nos permite competir, sumar experiencia y seguir consolidando nuestro juego.



¡Seguimos creciendo!#SomosCusco 💛 pic.twitter.com/Ub0RxNkaoj — Cusco FC (@CuscoFC_2009) January 12, 2026

Después, destacaron lo que será este importante duelo fuera del territorio peruano ante el actual monarca del balompié boliviano.

"Un partido que nos permite competir, sumar experiencia y seguir consolidando nuestro juego. ¡Seguimos creciendo!", agregaron desde la Ciudad Imperial.

Por otra parte, en la pasada gala de premiación, Pedro Díaz, Iván Colman y Facundo Callejo fueron considerados en el 11 ideal de la pasada temporada. Por ejemplo, el delantero argentino Callejo fue el goleador del campeonato con 25 goles, superando al segundo Jhonny Vidales (19) y a los terceros Jarlin Quintero y Alexa Valera (16 tantos cada uno).

Liga1 Te Apuesto 2026: así se jugará la fecha 1 del Torneo Apertura