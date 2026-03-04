El nuevo DT de River Plate: Eduardo Coudet fue presentado como el flamante entrenador 'millonario'

Ya está. River Plate le dio la bienvenida a Eduardo Coudet como su nuevo director técnico para lo que resta de la temporada 2026, en reemplazo Marcelo Gallardo, quien salió por malos resultados.

Era un secreto a voces la llegada de 'Chacho' Coudet a River Plate, ahora como entrenador. En las últimas horas, se desvinculó del Deportivo Alavés y tomó un vuelo directo a Buenos Aires, para cerrar su incorporación al conjunto por el que en su momento pasó como futbolista.

"¡Bienvenido a River, 'Chacho'!", fue lo que escribió el club en sus redes sociales con una imagen de su nuevo estratega.

Eduardo Coudet regresó a River Plate

No todo quedó allí, porque el DT fue presentado en conferencia de prensa a los medios argentinos que se dieron cita en el Mâs Monumental.

"Tomamos esta decisión con enorme convicción, hay un consenso entre quienes llevamos adelante el club, empezando por la Secretaría Técnica, en que la figura de 'Chacho' es la mejor para este momento de River. Le pido al hincha que acompañe con entusiasmo esta etapa, porque cuando más unidos hemos estado todos es cuando mejor nos fue", dijo el presidente Stefano Di Carlo.

Después fue el turno de Eduardo Coudet. Este tiene títulos como jugador de River Plate, en donde destacan sus cinco ligas argentinas de primera división.

"Estoy muy contento que se haya dado esta situación. Toca empezar a trabajar... todavía sin dormir desde ayer. Queda trabajo por delante y comienza un lindo camino juntos. Con mucha ilusión", sostuvo el 'Chacho'.

En su trayectoria como DT, pasó por elencos como Rosario Central, Xolos de Tijuana, Racing Club, Internacional de Porto Alegre (dos etapas), Celta de Vigo, Atlético Mineiro y el Deportivo Alavés. Fue elegido como mejor técnico en la Liga Profesional 2019 cuando fue campeón con la 'Academia'.