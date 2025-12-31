Últimas Noticias
Roberto Carlos, leyenda del Real Madrid, ingresado en Brasil tras ser operado por un problema cardíaco

Roberto Carlos integró el equipo de 'Galácticos' del Real Madrid
Roberto Carlos integró el equipo de 'Galácticos' del Real Madrid | Fuente: Fundación Real Madrid
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

El exlateral izquierdo Roberto Carlos, campeón mundial con Brasil en 2022, fue intervenido en su país a razón de un problema cardíaco.

El brasileño Roberto Carlos, exjugador del Real Madrid y de la 'Canarinha', está ingresado en un centro sanitario de Sao Paulo, donde se encontraba de vacaciones, tras ser intervenido por un problema cardiaco, reportó este miércoles la Agencia EFE.

El exlateral zurdo, de 52 años y leyenda del Real Madrid -por el que jugó entre 1996 y 2007-, se sometió a una prueba en una pierna en la que pacedía un trombo y se le detectó un problema en el funcionamiento del corazón, lo que motivó una rápida intervención.

Roberto Carlos en observación

Roberto Carlos, quien actualmente es embajador del Real Madrid, está fuera de peligro, pero como es preceptivo en estos casos, seguirá en observación al menos durante las próximas 48 horas para comprobar que su evolución sea positiva.

El futbolista brasileño es considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia. Fue campeón mundial con su selección en 2002, logró dos Copas Américas (1997 y 1999) y una Copa Confederaciones (1997).

Con el Real Madrid, siendo parte de la era de los ‘Galácticos’, conquistó tres Champions League (1997-98, 1999-00 y 2001-02), cuatro ligas españolas y dos copas intercontinentales, con el Real Madrid, y dos campeonatos paulistas brasileños, entre otros títulos.

Roberto Carlos Selección de Brasil Real Madrid

