¡Atención, Alianza Lima! Rivales y fixture oficial de los íntimos en la Serie Río de la Plata 2026

Agenda lista para los duelos del verano. Alianza Lima inicia una nueva etapa en la temporada 2026 bajo la dirección técnica del argentino Pablo Guede, quien tiene por delante los retos de buscar el título de la Liga 1 y superar las fases preliminares de la Copa Libertadores.

Los blanquiazules tendrán duelos de nivel internacional por la Serie Río de la Plata. Este martes se anunció de manera oficial el fixture de cada uno de los participantes, donde se confirmó que Alianza Lima tendrá como rivales a los argentinos Independiente de Avellaneda y Atlético Unión, así como al Colo Colo de Chile.

Alianza Lima jugará la Serie Río de la Plata

La pretemporada de Alianza Lima se pone en marcha desde el viernes 2 de enero en un curso que el plantel tiene como novedades la no continuidad de Hernán Barcos, el máximo goleador extranjero del club, mientras que se reforzaron con Federico Girotti, Luis Ramos, Jairo Vélez, Alejandro Duarte, D’Alessandro Montenegro y Christian Carbajal.

Pablo Guede apunta a rápidamente afinar a su equipo y para ello será determinante la participación blanquiazul en la Serie Río de la Plata, que para el cuadro peruano comenzará el 10 de enero midiéndose a Independiente.

Alianza Lima jugará todos sus compromisos en Montevideo y su siguiente encuentro será ante Atlético Unión, cuatro días después. Su último compromiso será frente a Colo Colo.

Con la Liga1 estipulada a comenzar en la última semana de enero y su primer partido de la fase 1 de la Copa Libertadores, frente al paraguayo 2 de Mayo, fijado para el 4 de febrero, los duelos de la Serie Río de la Plata le servirán a Pablo Guede para establecer su equipo base, así como también el choque ante Inter Miami por la Noche Blanquiazul.

Calendario de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026

Sábado 10 de enero

ALIANZA LIMA vs. INDEPENDIENTE

7:00 p.m. / Estadio Parque Viera (Montevideo)

Miércoles 14 de enero

ALIANZA LIMA vs. ATLÉTICO UNIÓN

4:15 p.m. / Estadio Parque Saroldi (Montevideo)

Domingo 18 de enero

ALIANZA LIMA vs. COLO COLO