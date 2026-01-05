Hará dupla con Neymar: Gabigol volvió al Santos para la temporada 2026

En la pasada temporada, el Santos se salvó del descenso en el Brasileirao en las fechas finales. Para este 2026 quiere volver a dar que hablar y por ello ya tiene a Gabigol como su flamante fichaje.

Este lunes, en el Santos dieron una conferencia de prensa en donde -por todo lo alto- le dieron la bienvenida a Gabriel Barbosa, el popular Gabigol. Así, el delantero brasilero dio sus primeras palabras en su retorno al 'Peixe' para volver a jugar el Brasileirao.

"Si dar un paso atrás significa regresar al mejor equipo del mundo, no hay mejor paso atrás que este", fue lo que dijo Gabigol. Salió del Cruzeiro, con el que iba a jugar la Copa Libertadores en este nuevo año.

Asimismo, puso en la más alto a Neymar. Considera a su ahora nuevo compañero de equipo como uno de los mejores jugadores en la historia de su país.

Gabigol, la nueva arma de ataque en Santos

"La verdad que es mi ídolo y un amigo; jugué con él en la selección y siempre fuimos muy felices dentro y fuera del campo. Queremos ayudar a Neymar porque le necesitamos en el Mundial", indicó el atacante.

Además, Gabigol indicó que descansó en las últimas semanas y que va con todo para empezar su nuevo capítulo en el Santos de la mejor manera.

"Llego muy bien. Tomé bastante descanso en las vacaciones y también he entrenado. Tengo 29 años todavía, creo que soy joven y nunca tuve una lesión grave. Se va a formar un equipo fuerte", agregó.

Hay que tener en cuenta que Gabriel Barbosa debutó como profesional en el año 2013 con el Santos. Jugó allí por cinco temporadas y posteriormente arribó al Inter de Milán, en donde no tuvo éxito.

También tuvo un rápido periplo por el Benfica (Portugal), después fue a Flamengo y en la campaña 2025 vistió la camiseta de Cruzeiro, con la que peleó en los primeros lugares en la tabla del Brasileirao.