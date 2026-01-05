Regresa en tiempo récord: Erick Noriega ya entrena con Gremio tras recuperarse de seria lesión en el tobillo izquierdo

Gremio volvió a los trabajos en el arranque de la pretemporada y una de las grandes novedades es el volante peruano Erick Noriega, quien ya entrena a la par de sus compañeros al recuperarse en tiempo récord de una serie lesión.

El volante de la Selección Peruana realizó un buen trabajo de recuperación luego de lesionarse el ligamento en el tobillo izquierdo en el choque ante Botafogo, el pasado 24 de noviembre por el Brasileirao.

Noriega, de 24 años, llegó a Gremio proveniente de Alianza Lima y en pocas semanas se ganó un puesto de titular en el equipo dirigido por el portugués Luis Castro.

Tras la salida de Mano Menezes, Gremio inicia una nueva etapa en el club con el DT Castro con miras al inicio del Campeonato Gaúcho. Su debut será este sábado 10 de enero ante Esporte Clube Avenida.

📸 O Grêmio divulgou as imagens do 3° dia de treinos na pré-temporada!



Destaque para a participação de Erick Noriega, que está recuperado de lesão no tornozelo.



Fotos: Lucas Uebel / Grêmio FBPA pic.twitter.com/FORPLPhA5F — Rádio Imortal 🇪🇪 (@rdimortal) January 4, 2026

Erick Noriega y su mensaje tras lesionarse

A través de sus redes sociales, Erick Noriega se pronunció en noviembre luego de sufrir una dura lesión en la última fecha del Brasileirao 2025.



"Quiero agradecer a todos por los lindos mensajes de apoyo que me mandaron, gracias a Dios no fue tan gran grave como parecía, pronto estaré nuevamente en las canchas. Volveré mucho más fuerte", fue el mensaje en Instagram.

El peruano tuvo que salir del campo debido a una mala caída buscando una pelota por arriba y su club dio el parte médico por su estado de salud.

"El Departamento de Ciencia, Salud y Rendimiento del Gremio informa que Noriega pasó por exámenes después del último enfrentamiento por el Campeonato Brasileiro, descartando fractura ósea, pero constatando una ruptura completa del tibioperoneo anteroinferior y ruptura parcial del talofibular anterior del tobillo izquierdo", concluyó.