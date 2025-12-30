Últimas Noticias
Egipto criticó la decisión de que la Copa Africana se juegue cada cuatro años: "Se toma pensando en los clubes europeos"

Egipto criticó la decisión de que la Copa Africana se juegue cada cuatro años | Fuente: X | Fotógrafo: @EgyptNT_EN
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Patrice Motsepe, presidente de la CAF, aseguró que la celebración de la Copa Africana de Naciones cada cuatro años garantizará la independencia financiera y una mejor sincronización con el calendario FIFA.

No lo tomó bien. Hossam Hassan, técnico de la Selección de Egipto, se mostró en contra de que la Copa Africana de Naciones se celebre cada cuatro años.

En conferencia de prensa, luego del empate ante Angola, afirmó que la decisión no se tomó pensando en el bienestar del fútbol africano, sino en los clubes europeos. 

"Como egipcio y africano, veo que estas decisiones se toman pensando en los clubes europeos", indicó en un primer momento.

"A la FIFA le gusta hablar de respeto. Ese respeto debería aplicarse a todos. Imaginen a la CAF intentando influir en la frecuencia con la que se juegan las Eurocopas. El respeto de los equipos, jugadores y aficionados africanos debe ser nuestra prioridad", finalizó.

Copa Africana se disputará cada cuatro años

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) anunció que la Copa Africana de Naciones se disputará cada cuatro años, a partir del año 2028.

Patrice Motsepe, presidente de la entidad, indicó que el cambio, que incluye la implementación de la Liga Africana de Naciones, garantizará la independencia financiera y una mejor sincronización con el calendario FIFA.

"Es una estructura nueva que contribuirá a una independencia financiera sostenible y garantizará una mayor sincronización con el calendario de la FIFA", explicó el directivo en una rueda de prensa en Rabat.

"Por el interés de los equipos, de los clubes y de los jugadores, no podemos tener a los futbolistas dejando sus clubes en Europa en mitad de la temporada", añadió.

Selección de Egipto Copa Africana de Naciones 2025 CAN 2025 Copa Africana de Naciones Hossam Hassan

