Egipto criticó la decisión de que la Copa Africana se juegue cada cuatro años: "Se toma pensando en los clubes europeos"

No lo tomó bien. Hossam Hassan, técnico de la Selección de Egipto, se mostró en contra de que la Copa Africana de Naciones se celebre cada cuatro años.

En conferencia de prensa, luego del empate ante Angola, afirmó que la decisión no se tomó pensando en el bienestar del fútbol africano, sino en los clubes europeos.

"Como egipcio y africano, veo que estas decisiones se toman pensando en los clubes europeos", indicó en un primer momento.

"A la FIFA le gusta hablar de respeto. Ese respeto debería aplicarse a todos. Imaginen a la CAF intentando influir en la frecuencia con la que se juegan las Eurocopas. El respeto de los equipos, jugadores y aficionados africanos debe ser nuestra prioridad", finalizó.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Copa Africana se disputará cada cuatro años

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) anunció que la Copa Africana de Naciones se disputará cada cuatro años, a partir del año 2028.

Patrice Motsepe, presidente de la entidad, indicó que el cambio, que incluye la implementación de la Liga Africana de Naciones, garantizará la independencia financiera y una mejor sincronización con el calendario FIFA.

"Es una estructura nueva que contribuirá a una independencia financiera sostenible y garantizará una mayor sincronización con el calendario de la FIFA", explicó el directivo en una rueda de prensa en Rabat.

"Por el interés de los equipos, de los clubes y de los jugadores, no podemos tener a los futbolistas dejando sus clubes en Europa en mitad de la temporada", añadió.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis