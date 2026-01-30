Tras salir de la 'U': Diego Churín anotó su primer gol oficial con Sarmiento en la liga argentina [VIDEO]

Diego Churín jugó un año por Universitario de Deportes. Si bien no anotó muchos goles, muchos hinchas cremas recuerdan su tanto a Sporting Cristal en el Monumental. Este 2026, el delantero argentino defiende la camiseta de Sarmiento.

Diego Churín ya suma minutos con el Sarmiento en la liga argentina de primera división. El pasado jueves fue titular en el partido contra Banfield de local y se encargó de darle la victoria a su elenco en el 1-0 en el marco de la segunda fecha de la Liga Profesional 2026.

A los 45'+5 del cotejo, se cobró un penal a favor de Sarmiento y Churín no la pensó dos veces, por lo que tomó el balón y lo puso en el centro del área visitante.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

La definición de Diego Churín para el gol de Sarmiento. | Fuente: ESPN

Diego Churín ya anota en el fútbol argentino

De inmediato, el también exatacante de Cerro Porteño tomó distancia, remató con derecha y puso la pelota a un lado del portero de Banfied.

El cotejo tuvo algunas acciones más en ambos arcos, aunque los dos clubes no estuvieron finos a la hora de la definición en el área chica.

Con este resultado y gracias al gol de Diego Churín, Sarmiento alcanza su primera victoria en lo que va de temporada del fútbol argentino de primera división ya que en la fecha pasada -en su estreno- cayó contra Argentinos Juniors.

Hay que tener en cuenta que, a lo largo de su etapa de Universitario, en donde fue campeón, el delantero marcó cinco goles en la Liga1 a lo largo de 28 partidos. No anotó en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

"Fue un placer vestir la camiseta del club más grande de Perú; formar parte de este gran plantel. Haber sido dirigido por Fabián y Jorge, de los cuales he aprendido mucho y de haber conocido grandes personas que aman y cuidan tanto al Club como es el personal que ayuda todos los días y son tan parte como nosotros de la 39", dijo a inicios de diciembre en su despedida de la 'U'.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis