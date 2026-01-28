Ilusión xeneize: Boca presentó a Ángel Romero y Santiago Ascacibar como sus nuevos fichajes

Boca Juniors busca ser nuevamente campeón del fútbol argentino en la Liga Profesional y para ello ha sumado un par de fichajes: Ángel Romero y Santiago Ascacibar.

En Boca Juniors le dieron la bienvenida a Ángel Romero y Santiago Ascacibar, quienes serán parte del proyecto deportivo que dirige el director técnico Claudio Úbeda. Es más, ambos jugadores ya entrenan con la indumentaria azul y oro.

"¡Bienvenido al Único Grande, Ángel! ¡Bienvenido al Único Grande, Ruso!", fue lo que les dijeron desde Boca a ambos jugadores. El primer llegó procedente de Corinthians, tradicional club de la primera división brasilera, mientras que el segundo firmó contrato tras salir de Estudiantes de La Plata.

Día 1️⃣ en el predio más lindo 🔛🇸🇪 pic.twitter.com/IS0CgtORks

"Vengo con bastante hambre y con mucho compromiso. Hay ganas de entrar en competencia y lo voy a dejar todo en la cancha para lograr grandes cosas", dijo Ascacibar.

De otro lado, Romero mostró su ilusión de ser parte del club xeneize y apunta a ganar un trofeo en el mediano y largo plazo.

"Me gustaría ganar un título en Boca Juniors y es un objetivo lindo en mi carrera. Este es un sueño hecho realidad. Comienza mi historia y volver a tratar de hacerlo de la mejor manera", indicó Ángel Romero a los medios locales.

No llega a Boca

Por otra parte, la prensa brasilera reportó que Kevin Serna no llegará a Boca Juniors. Hubo intención en ficharlo, pero el jugador se queda en Fluminense.

De acuerdo con Globoesporte, el futbolista colombiano, que tenía contrato hasta el 2027, seguirá vistiendo los colores del 'Flu' -al menos- por un tiempo más. De hecho, el medio informó que la extensión del contrato ya se publicó en el boletín oficial de la Confederación Brasilera de Fútbol.

Kevin Serna llegó al Fluminense a mediados de 2024, proveniente de Alianza Lima. En sus primeros seis meses, disputó 21 cotejos y marcó tres goles.