Mastantuono al rescate del Real Madrid: puso el empate 1-1 ante Albacete en la Copa del Rey (VIDEO)

Volvió al equipo titular en un nuevo ciclo de la tienda merengue y aprovechó para convertir. El argentino Franco Mastantuono anotó el empate 1-1 para el Real Madrid ante el Albacete este miércoles, en el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey 2026.

Cuando caía la desesperación en el Real Madrid, en el partido de debut del técnico interino Álvaro Arbeloa, Mastantuono sacó provecho del balón detenido para brindarle tranquilidad al conjunto visitante y firmar además su segundo tanto en el club.

Gol de Mastantuono con el Real Madrid

El Albacete, local en la llave a partido único, se puso en ventaja a los 42’ gracias a que el zaguero Javi Villar aprovechó la pelota parada.

En un Real Madrid sin varias de sus figuras, esto por decisión del mismo Álvaro Arbeloa en el comienzo de su etapa en el banquillo, otros nombres debían asumir el protagonismo.

Franco Mastantuono, quien jugó los últimos partidos saliendo desde el banco de suplentes, reapareció en el cuadro titular. Cuando ya se jugaban los descuentos de la primera parte, Dean Huijsen conectó con un cabezazo el tiro de esquina cobrado por Arda Güler. El portero del Albacete bloqueó, pero tomó el rebote Franco Mastantuono para enviar el esférico al fondo de la red.

Segundo gol para el ‘30’, canterano de River Plate, con el Real Madrid. Su único tanto hasta aquí había sido en setiembre pasado ante el Levante por LaLiga.

Así fue el gol de Mastantuono ante el Albacete | Fuente: Movistar Deportes

Albacete vs. Real Madrid: así formaron en el partido

Albacete: R. Lizoain; Lorenzo Aguado, Javi Moreno, Carlos Neva, Daniel Bernabéu; Alejandro Meléndez, Antonio Pacheco, Javi Villar, Capi; José Carlos Lazo y Dani Escriche. DT: Alberto Gonzalez.

Real Madrid: Andriy Lunin; David Jiménez, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García; Federico Valverde ©, Jorge Cestero, Arda Güler; Franco Mastantuono, Gonzalo García y Vinícius Jr. DT: Álvaro Arbeloa.