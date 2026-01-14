Directivo de la FPF le responde a Renato Tapia tras sus críticas: "Debe ser más grato"

Sobre el caso Renato Tapia, Freddy Ames dijo que "si alguien ha crecido es porque vistió la camiseta de la selección y debe honrar a la FPF que le dio la oportunidad".

Continúa la polémica. Freddy Ames, miembro de la Junta Directiva de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), criticó a Renato Tapia por sus declaraciones contra la entidad deportiva.

En un primer momento, el dirigente indicó que los jugadores crecen profesionalmente gracias a la selección y que deben “honrar” a la FPF por darles esa oportunidad.

“Creo que algunas personas no aquilatan sus palabras y tampoco son gratos. En este caso particular, si alguien ha crecido es porque vistió la camiseta de la selección y debe honrar a la FPF que le dio la oportunidad", indicó Ames en entrevista con Ovación.

"En consecuencia, ustedes saquen conclusiones y vean a quién me refiero. Todas las personas que visten la camiseta de la selección deben respetarla como tal, pero más allá de ello, les permiten dar el salto”, complementó.

Ames señala directamente a Tapia

Luego, Ames señaló a Tapia directamente y le pidió que sea "grato", porque si no hubiera jugado en la Bicolor, no hubiera tenido oportunidades. Además, le pidió reflexionar.

“En este caso, Renato (Tapia) debe ser grato porque si no hubiera vestido la camiseta de la selección y no se les hubiera dado la oportunidad, definitivamente él no estaría en el nivel que está. Reconozco su calidad de jugador como tal, pero está equivocado en algunas expresiones”, dijo.

"Creo que debe reflexionar. Es un buen jugador. A veces uno actúa sin pensarlo, pero al final es una decisión personal, se respeta. Y en cuanto sea un efecto dominó, no creo, porque siempre hay alguien que está dispuesto a vestir la camiseta y hoy con mayor razón porque hemos visto muy buenos jugadores", finalizó.

