¡Cada vez más cerca de los 1 000 goles! Cristiano Ronaldo marcó doblete con Al Nassr ( VIDEO)

A puertas del 2026, uno de los últimos años de su carrera, pero que también asoma como uno con grandes retos, Cristiano Ronaldo volvió a decir presente de la mejor manera que sabe hacerlo: con goles.

Un doblete del portugués impulsó este sábado el triunfo por 3-0 de Al Nassr ante Al Okhdood, con lo que su equipo mantiene el paso perfecto en la Saudi Pro League y 'CR7' va aproximándose a la meta de los 1 000 goles.

Cristiano Ronaldo sueña con un 2026 inolvidable: ganar su primer título de Liga en Arabia Saudita, los mil tantos a nivel profesional y la Copa del Mundo, la que disputará por última vez con Portugal.

Cristiano Ronaldo y el 1-0 de Al Nassr | Fuente: SPL

Doblete de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

En el penúltimo partido del año para Al Nassr, Cristiano Ronaldo fue el encargado de abrir la cuenta en el choque frente a Al Okhdood. Sobre los 31, luego de un tiro de esquina cobrado por Joao Félix, el capitán luso desvió un cabezazo previo.

Los festejos para ‘CR7’ y compañía continuarían, pero ahora con una firma de lujo por parte del portugués.

Jugándose los descuentos de la primera etapa, Al Nassr cargó por el costado derecho gracias al desborde de Marcelo Brozovic. El volante croata envió el esférico al centro y apareció Cristiano para definir con el taco. Golazo y 2-0.

Cristiano estuvo cerca de celebrar un hat-trick, pero tras la intervención del VAR el tanto no se concedió. En los últimos minutos Joao Félix sentenció el 3-0 que mantiene a Al Nassr con paso perfecto en la Saudi Pro League, liderando con 10 triunfo en 10 fechas.

Golazo de taco de Cristiano Ronaldo para el 2-0 de Al Nassr | Fuente: SPL

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1 000 en su carrera?

Cristiano Ronaldo, que jugó el partido 1 300 en toda su carrera profesional, llegó a los 40 goles en el 2025, manteniéndose a pleno como líder de Al Nassr y titular en la Selección de Portugal.

A dos meses de cumplir los 41 años, el atacante mantiene un gran estado de forma y con su doblete ante Al Okhdood alcanzó los 956 goles oficiales.

Sí, solo le separan 44 de los 1 000 goles, cifra que nunca se ha conseguido en la historia del fútbol.

En un 2026 que aproxima el final de la etapa de ‘CR7’, su deseo por seguir haciendo historia continúa intacto.