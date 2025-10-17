Premier League: Burnley se enfrenta ante la visita Leeds United por la fecha 8

Burnley y Leeds United se enfrentan en el estadio Turf Moor, con el arbitraje de Tim Robinson. El duelo se jugará el sábado 18 de octubre desde las 09:00 horas.

El juego entre Burnley y Leeds United se disputará el próximo sábado 18 de octubre por la fecha 8 de la Premier League, a partir de las 09:00 horas en el estadio Turf Moor.

Así llegan Burnley y Leeds United

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley busca levantarse de su derrota ante Aston Villa en el Villa Park. En los duelos recientes, ha perdido 3 y empatado 1, con 5 goles marcados y con 12 en su arco.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United cayó 1 a 2 ante Tottenham. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 2 veces y perdió en 1 oportunidad. Con 6 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

De los últimos 4 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 3 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 2 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2021-2022, y Leeds United lo ganó por 3 a 1.

El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 4 puntos (1 PG - 1 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 8 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (2 PG - 2 PE - 3 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Tim Robinson.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 16 7 5 1 1 11 2 Liverpool 15 7 5 0 2 4 3 Tottenham 14 7 4 2 1 8 15 Leeds United 8 7 2 2 3 -4 18 Burnley 4 7 1 1 5 -8

Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 9: vs Wolverhampton: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Arsenal: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs West Ham United: 8 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Chelsea: 22 de noviembre - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Brentford: 29 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 9: vs West Ham United: 24 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Brighton and Hove: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Nottingham Forest: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Aston Villa: 23 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Manchester City: 29 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

