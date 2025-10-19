Premier League: West Ham United se enfrentará ante Brentford por la fecha 8

Brentford se mide ante West Ham United en el estadio Boleyn Ground mañana a las 14:00 horas. El partido será supervisado por Andrew Madley.

Mañana desde las 14:00 horas, West Ham United recibirá a Brentford en el estadio Boleyn Ground, por la fecha 8 de la Premier League.

Así llegan West Ham United y Brentford

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Arsenal. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos. Ha recibido 8 goles y registró 5 a favor.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford cayó derrotado 0 a 1 ante Manchester City. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces, igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 7 goles y recibió 9.

La condición de local/visitante es prácticamente pareja en cuanto a resultados. Jugadas 3 jornadas del campeonato, West Ham United aún no pudo encontrar la victoria jugando en el estadio Boleyn Ground. Brentford atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 15 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Brentford se impuso por 0 a 1.

El local se ubica en el décimo noveno puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 7 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (2 PG - 1 PE - 4 PP).

Andrew Madley es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 19 8 6 1 1 12 2 Manchester City 16 8 5 1 2 11 3 Liverpool 15 7 5 0 2 4 16 Brentford 7 7 2 1 4 -3 19 West Ham United 4 7 1 1 5 -10

Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 9: vs Leeds United: 24 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Newcastle United: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Burnley: 8 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Bournemouth: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Liverpool: 30 de noviembre - 11:05 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 9: vs Liverpool: 25 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Crystal Palace: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Newcastle United: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Brighton and Hove: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Burnley: 29 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Horario West Ham United y Brentford, según país