Champions League: Arsenal recibirá a Atlético de Madrid por la fecha 3

Arsenal recibirá a Atlético de Madrid por la fecha 3
Nota IA

por Nota IA

·

Te contamos la previa del duelo Arsenal vs Atlético de Madrid, que se enfrentarán en el Emirates Stadium mañana a las 14:00 horas.

Arsenal y Atlético de Madrid se medirán mañana a las 14:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 3 de la Champions y se disputará en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Atlético de Madrid

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Champions

Arsenal derrotó por 2 a 0 a Olympiacos en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Champions

Atlético de Madrid llega con envión anímico tras vencer por 5 a 1 a Eintracht Frankfurt.

Horario Arsenal y Atlético de Madrid, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

Arsenal Atlético de Madrid Champions League

