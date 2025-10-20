Champions League: Kairat Almaty se enfrenta ante la visita Pafos por la fecha 3

Kairat Almaty y Pafos se enfrentan en el Almaty Central Stadium. El duelo se jugará mañana desde las 11:45 horas.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Kairat Almaty se enfrenta mañana ante Pafos para disputar el partido por la fecha 3, en el Almaty Central Stadium, desde las 11:45 horas.

Así llegan Kairat Almaty y Pafos

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Kairat Almaty en partidos de la Champions

Kairat Almaty busca levantarse de su derrota ante Real Madrid en el Almaty Central Stadium.

Últimos resultados de Pafos en partidos de la Champions

Pafos cayó 1 a 5 ante Bayern Múnich.

Horario Kairat Almaty y Pafos, según país