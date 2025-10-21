Champions League: Atalanta se enfrenta ante la visita Slavia Praga por la fecha 3

Atalanta y Slavia Praga se enfrentan en el Gewiss Stadium, con el arbitraje de Ricardo de Burgos Bengoetxea. El duelo se jugará mañana desde las 14:00 horas.

Así llegan Atalanta y Slavia Praga

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Champions

Atalanta ganó por 2-1 el juego pasado ante Club Brugge.

Últimos resultados de Slavia Praga en partidos de la Champions

Slavia Praga cayó 0 a 3 ante Inter.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Ricardo de Burgos Bengoetxea.

