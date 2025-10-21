Champions League: FK Bodo/Glimt se enfrentará a Galatasaray por la fecha 3

Galatasaray y FK Bodo/Glimt se miden en el estadio Rams Park mañana a las 11:45 horas y Michael Oliver es el elegido para dirigir el partido.
Galatasaray y FK Bodo/Glimt se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Champions, a partir de las 11:45 horas en el estadio Rams Park.
Así llegan Galatasaray y FK Bodo/Glimt
El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.
Últimos resultados de Galatasaray en partidos de la Champions
Galatasaray viene de ganar en su encuentro anterior a Liverpool con un marcador de 1-0.
Últimos resultados de FK Bodo/Glimt en partidos de la Champions
En la fecha pasada, FK Bodo/Glimt finalizó con un empate 2-2 ante Tottenham..
El encuentro será supervisado por Michael Oliver, el juez encargado.
Horario Galatasaray y FK Bodo/Glimt, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
- Colombia y Perú: 11:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
- Venezuela: 12:45 horas