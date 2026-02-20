Liga MX: Necaxa se enfrentará ante Toluca FC por la fecha 7

Toluca FC se mide ante Necaxa en el estadio Victoria mañana a las 20:00 horas. El partido será supervisado por Yonatan Peinado Aguirre.
Así llegan Necaxa y Toluca FC
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Necaxa en partidos del Clausura
Necaxa ganó el encuentro previo ante FC Juárez por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 derrotas y 1 victoria, han vencido su valla 7 veces y logró marcar 6 goles a favor.
Últimos resultados de Toluca FC en partidos del Clausura
Toluca FC llega triunfante luego de ver caer a Tijuana con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y 3 empató . Pudo festejar 5 goles y sus rivales han podido vencer su arco 2 veces.
En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 3 partidos ganados y un total de 2 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 12 de julio, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Toluca FC se impuso por 3 a 1.
El local se ubica en el noveno puesto con 9 puntos (3 PG - 3 PP), mientras que el visitante tiene 12 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (3 PG - 3 PE).
Yonatan Peinado Aguirre es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Chivas
|18
|6
|6
|0
|0
|7
|2
|Cruz Azul
|13
|6
|4
|1
|1
|4
|3
|Pumas UNAM
|12
|6
|3
|3
|0
|6
|4
|Toluca FC
|12
|6
|3
|3
|0
|4
|9
|Necaxa
|9
|6
|3
|0
|3
|1
Fechas y rivales de Necaxa en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 8: vs León: 28 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Pachuca: 3 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Pumas UNAM: 7 de marzo - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Puebla: 13 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Tijuana: 20 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Toluca FC en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 8: vs Chivas: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Pumas UNAM: 4 de marzo - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs FC Juárez: 9 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Atlas: 14 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Pachuca: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
Horario Necaxa y Toluca FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas