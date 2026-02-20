Liga MX: Necaxa se enfrentará ante Toluca FC por la fecha 7

Toluca FC se mide ante Necaxa en el estadio Victoria mañana a las 20:00 horas. El partido será supervisado por Yonatan Peinado Aguirre.

Mañana desde las 20:00 horas, Necaxa recibirá a Toluca FC en el estadio Victoria, por la fecha 7 del Clausura.

Así llegan Necaxa y Toluca FC

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Necaxa en partidos del Clausura

Necaxa ganó el encuentro previo ante FC Juárez por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 derrotas y 1 victoria, han vencido su valla 7 veces y logró marcar 6 goles a favor.

Últimos resultados de Toluca FC en partidos del Clausura

Toluca FC llega triunfante luego de ver caer a Tijuana con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y 3 empató . Pudo festejar 5 goles y sus rivales han podido vencer su arco 2 veces.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 3 partidos ganados y un total de 2 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 12 de julio, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Toluca FC se impuso por 3 a 1.

El local se ubica en el noveno puesto con 9 puntos (3 PG - 3 PP), mientras que el visitante tiene 12 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (3 PG - 3 PE).

Yonatan Peinado Aguirre es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 18 6 6 0 0 7 2 Cruz Azul 13 6 4 1 1 4 3 Pumas UNAM 12 6 3 3 0 6 4 Toluca FC 12 6 3 3 0 4 9 Necaxa 9 6 3 0 3 1

Fechas y rivales de Necaxa en los próximos partidos del Clausura

Fecha 8: vs León: 28 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Pachuca: 3 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Pumas UNAM: 7 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Puebla: 13 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Tijuana: 20 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Toluca FC en los próximos partidos del Clausura

Fecha 8: vs Chivas: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Pumas UNAM: 4 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs FC Juárez: 9 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Atlas: 14 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Pachuca: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Horario Necaxa y Toluca FC, según país