Champions League: Mónaco recibirá a Juventus por la fecha 8

Mónaco y Juventus se medirán mañana a las 15:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 8 de la Champions y se disputará en el estadio Stade Louis II.

Así llegan Mónaco y Juventus

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Champions

Mónaco no quiere lamentar otra caída: 1 a 6 finalizó su partido frente a Real Madrid. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y 2 fueron empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 8.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Champions

Juventus llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Benfica. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 4.

En el historial del torneo, los últimos 4 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que el otro encuentro fue empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 9 de mayo, en Semifinal del torneo UEFA Champions League 2016 - 2017, y Juventus resultó vencedor por 2 a 1.

El árbitro designado para el encuentro es José Sánchez Martínez.

Horario Mónaco y Juventus, según país