Champions League: Por la fecha 5, Atlético de Madrid recibirá a Inter

Toda la previa del duelo entre Atlético de Madrid e Inter. El partido se jugará en el estadio el Metropolitano mañana a las 15:00 horas. Será arbitrado por François Letexier.

Desde las 15:00 horas, Atlético de Madrid e Inter se enfrentan mañana por la fecha 5 de la Champions en el estadio el Metropolitano.

Así llegan Atlético de Madrid y Inter

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Champions

Atlético de Madrid venció 3-1 a U. Saint-Gilloise en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego y ha perdido 2. En ellos, recibió 9 goles en su arco y anotó 10 en la malla rival.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Champions

Inter venció en casa a Kairat Almaty por 2 a 1. El equipo visitante mantiene una racha positiva en los últimos partidos del torneo actual, en los que anotó 11 goles y tuvo 1 en contra.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 13 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA Champions League - 2023-2024, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Atlético de Madrid.

El juez seleccionado para supervisar el partido es François Letexier.

Horario Atlético de Madrid e Inter, según país