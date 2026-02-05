Liga MX: Por la fecha 5, Necaxa recibirá a Atl. de San Luis

Toda la previa del duelo entre Necaxa y Atl. de San Luis. El partido se jugará en el estadio Victoria mañana a las 20:00 horas. Será arbitrado por Iván López Sánchez.

Desde las 20:00 horas, Necaxa y Atl. de San Luis se enfrentan mañana por la fecha 5 del Clausura en el estadio Victoria.

Así llegan Necaxa y Atl. de San Luis

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Necaxa en partidos del Clausura

Necaxa buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Club América. Suma 2 partidos sin ganar y en 1 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 6 goles y ha marcado 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Atl. de San Luis en partidos del Clausura

A Atl. de San Luis no le alcanzó el marcador y perdió 2 a 3 ante Chivas. Con un historial bastante irregular en los últimos 3 partidos disputados, 1 derrota, 1 victoria y 1 empate, tiene 6 goles a favor y ha recibido 6 en contra.

Necaxa aún no pudo ganar como local en el estadio Victoria y tiene la misión de levantar el ánimo de sus simpatizantes.

El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 26 de octubre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y terminó con un marcador 3-4 a favor de Necaxa.

El dueño de casa se encuentra en el décimo quinto puesto y tiene 3 puntos (1 PG - 3 PP), mientras que la visita sumó 4 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 2 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Iván López Sánchez.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 12 4 4 0 0 5 2 Cruz Azul 9 4 3 0 1 3 3 Atlas 9 4 3 0 1 1 11 Atl. de San Luis 4 4 1 1 2 0 15 Necaxa 3 4 1 0 3 -3

Fechas y rivales de Necaxa en los próximos partidos del Clausura

Fecha 6: vs FC Juárez: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Toluca FC: 21 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs León: 28 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Pachuca: 3 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Pumas UNAM: 7 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Atl. de San Luis en los próximos partidos del Clausura

Fecha 6: vs Querétaro: 14 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Atlas: 21 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Puebla: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Mazatlán: 4 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Cruz Azul: 7 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Horario Necaxa y Atl. de San Luis, según país