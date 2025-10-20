Champions League: PSG visita a Bayer Leverkusen por la fecha 3

La previa del choque de Bayer Leverkusen ante PSG, a disputarse en el estadio BayArena mañana desde las 14:00 horas.

A partir de las 14:00 horas, Bayer Leverkusen y PSG protagonizarán mañana su choque por la fecha 3 de la Champions, en el estadio BayArena.

Así llegan Bayer Leverkusen y PSG

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Bayer Leverkusen en partidos de la Champions

Bayer Leverkusen sacó un empate por 1 en su visita a PSV.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Champions

PSG viene de derrotar a Barcelona con un marcador 2 a 1.

Es mucha la diferencia que logró sacarle la visita en el historial del torneo al local: todas victorias en los últimos 2 enfrentamientos entre sí. Jugaron por última vez en esta competencia el 12 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA Champions League 2013 - 2014, y el marcador favoreció a PSG con un marcador de 2-1.

Horario Bayer Leverkusen y PSG, según país