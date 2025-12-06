Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

LaLiga EA Sports: Se enfrentan Espanyol y Rayo Vallecano por la fecha 15

Se enfrentan Espanyol y Rayo Vallecano por la fecha 15
Se enfrentan Espanyol y Rayo Vallecano por la fecha 15
Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de Espanyol vs Rayo Vallecano, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 12:30 horas en el el Cornellá-El Prat.

Por la fecha 15 de la Liga, Espanyol y Rayo Vallecano se enfrentan mañana desde las 12:30 horas en el el Cornellá-El Prat.

Así llegan Espanyol y Rayo Vallecano

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol ganó su último duelo ante Celta por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 5 a favor.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

El anterior partido jugado por Rayo Vallecano acabó en empate por 1-1 ante Valencia. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Convirtió 2 goles a sus rivales y le han encajado 5 tantos.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 4 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Espanyol se quedó con la victoria por 0 a 4.

El anfitrión está en el sexto puesto con 24 puntos (7 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 17 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (4 PG - 5 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona3715121225
2Real Madrid3615113119
3Villarreal3214102216
6Espanyol24147342
9Rayo Vallecano1714455-2

Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 16: vs Getafe: 13 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Athletic Bilbao: 22 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 16: vs Betis: 15 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Elche: 21 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Horario Espanyol y Rayo Vallecano, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Espanyol Rayo Vallecano LaLiga

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA