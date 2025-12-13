LaLiga EA Sports: Celta y Athletic Bilbao se miden por la fecha 16

Palpitamos la previa del choque entre Celta y Athletic Bilbao. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

El cotejo entre Celta y Athletic Bilbao, por la fecha 16 de la Liga, se jugará el próximo domingo 14 de diciembre, a partir de las 10:15 horas, en el estadio el Estadio de Balaídos.

Así llegan Celta y Athletic Bilbao

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta logró un triunfo por 2-0 ante Real Madrid. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos y ganó 2, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 7 a favor.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao viene de caer derrotado 0 a 3 ante Real Madrid. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y solo 2 triunfos. Marcó 4 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 7 ocasiones.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 19 de enero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y fue Athletic Bilbao quien ganó 1 a 2.

El local está en el décimo puesto y alcanzó 19 puntos (4 PG - 7 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 23 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (7 PG - 2 PE - 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 40 16 13 1 2 27 2 Real Madrid 36 16 11 3 2 17 3 Villarreal 35 15 11 2 2 18 7 Athletic Bilbao 23 16 7 2 7 -5 10 Celta 19 15 4 7 4 -1

Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga

Fecha 17: vs Real Oviedo: 20 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga

Fecha 17: vs Espanyol: 22 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Horario Celta y Athletic Bilbao, según país