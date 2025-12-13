Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

LaLiga EA Sports: Celta y Athletic Bilbao se miden por la fecha 16

Celta y Athletic Bilbao se miden por la fecha 16
Celta y Athletic Bilbao se miden por la fecha 16
Nota IA

por Nota IA

·

Palpitamos la previa del choque entre Celta y Athletic Bilbao. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

El cotejo entre Celta y Athletic Bilbao, por la fecha 16 de la Liga, se jugará el próximo domingo 14 de diciembre, a partir de las 10:15 horas, en el estadio el Estadio de Balaídos.

Así llegan Celta y Athletic Bilbao

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta logró un triunfo por 2-0 ante Real Madrid. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos y ganó 2, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 7 a favor.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao viene de caer derrotado 0 a 3 ante Real Madrid. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y solo 2 triunfos. Marcó 4 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 7 ocasiones.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 19 de enero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y fue Athletic Bilbao quien ganó 1 a 2.

El local está en el décimo puesto y alcanzó 19 puntos (4 PG - 7 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 23 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (7 PG - 2 PE - 7 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4016131227
2Real Madrid3616113217
3Villarreal3515112218
7Athletic Bilbao2316727-5
10Celta1915474-1

Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 17: vs Real Oviedo: 20 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 17: vs Espanyol: 22 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Horario Celta y Athletic Bilbao, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Celta Athletic Bilbao LaLiga

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA