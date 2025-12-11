LaLiga EA Sports: Girona se enfrentará a Real Sociedad por la fecha 16

Real Sociedad y Girona se miden en el estadio Anoeta mañana a las 15:00 horas.

Real Sociedad y Girona se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 16 de la Liga, a partir de las 15:00 horas en el estadio Anoeta.

Así llegan Real Sociedad y Girona

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad no pudo ante Alavés en el Mendizorroza. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 8 goles y logró anotar 9 a sus rivales.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona llega a este partido con una derrota por 0 a 3 ante Elche. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 7.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 2 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (3) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Real Sociedad sacó un triunfo, con un marcador 3 a 2.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 16 puntos (4 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (2 PG - 6 PE - 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 40 16 13 1 2 27 2 Real Madrid 36 16 11 3 2 17 3 Villarreal 35 15 11 2 2 18 14 Real Sociedad 16 15 4 4 7 -3 18 Girona 12 15 2 6 7 -16

Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga

Fecha 17: vs Levante: 20 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga

Fecha 17: vs Atlético de Madrid: 21 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Sociedad y Girona, según país