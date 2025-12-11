Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

LaLiga EA Sports: Girona se enfrentará a Real Sociedad por la fecha 16

Girona se enfrentará a Real Sociedad por la fecha 16
Girona se enfrentará a Real Sociedad por la fecha 16
Nota IA

por Nota IA

·

Real Sociedad y Girona se miden en el estadio Anoeta mañana a las 15:00 horas.

Real Sociedad y Girona se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 16 de la Liga, a partir de las 15:00 horas en el estadio Anoeta.

Así llegan Real Sociedad y Girona

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad no pudo ante Alavés en el Mendizorroza. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 8 goles y logró anotar 9 a sus rivales.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona llega a este partido con una derrota por 0 a 3 ante Elche. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 7.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 2 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (3) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Real Sociedad sacó un triunfo, con un marcador 3 a 2.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 16 puntos (4 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (2 PG - 6 PE - 7 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4016131227
2Real Madrid3616113217
3Villarreal3515112218
14Real Sociedad1615447-3
18Girona1215267-16

Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 17: vs Levante: 20 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 17: vs Atlético de Madrid: 21 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Sociedad y Girona, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Real Sociedad Girona LaLiga

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA