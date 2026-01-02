LaLiga EA Sports: Duelo imperdible entre Espanyol y Barcelona por el derbi catalán

Todo lo que tienes que saber en la previa de Espanyol vs Barcelona. El duelo, a disputarse en el el Cornellá-El Prat mañana, comenzará a las 15:00 horas.

Espanyol y Barcelona se enfrentan mañana, a partir de las 15:00 horas, en el el Cornellá-El Prat. El partido corresponde a la fecha 18 de la Liga.

Así llegan Espanyol y Barcelona

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol sacó un triunfo frente a Athletic Bilbao, con un marcador 2-1. Con un buen marcador, llega a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha positiva. En las jornadas previas, ha convertido 7 goles y le han marcado 2.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-1 a Atlético de Madrid. Con un buen marcador, llega a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha positiva. Durante esos cotejos, pudo convertir 15 goles y le han marcado 5.

Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 15 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Barcelona fue el ganador por 0 a 2.

El local está en el quinto puesto con 33 puntos (10 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 46 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (15 PG - 1 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 46 18 15 1 2 31 2 Real Madrid 42 18 13 3 2 20 3 Atlético de Madrid 37 18 11 4 3 17 4 Villarreal 35 16 11 2 3 16 5 Espanyol 33 17 10 3 4 5

Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga

Fecha 19: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga

Fecha 20: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Horario Espanyol y Barcelona, según país