LaLiga EA Sports: Villarreal visita a Elche por la fecha 18

La previa del choque de Elche ante Villarreal, a disputarse en el estadio Martínez Valero mañana desde las 12:30 horas.
A partir de las 12:30 horas, Elche y Villarreal protagonizarán mañana su choque por la fecha 18 de la Liga, en el estadio Martínez Valero.
Así llegan Elche y Villarreal
El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.
Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga
Elche viene de vencer a Rayo Vallecano con un marcador de 4-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 10.
Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga
Villarreal viene de perder contra Barcelona por 0 a 2. La visita no viene demasiado entonada: igualó en 1 y ganó 3. Marcó 7 goles y recibieron 5.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de febrero, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y el marcador favoreció a Elche con un marcador de 3-1.
El local se ubica en el noveno puesto con 22 puntos (5 PG - 7 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 35 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (11 PG - 2 PE - 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|46
|18
|15
|1
|2
|31
|2
|Real Madrid
|42
|18
|13
|3
|2
|20
|3
|Atlético de Madrid
|37
|18
|11
|4
|3
|17
|4
|Villarreal
|35
|16
|11
|2
|3
|16
|9
|Elche
|22
|17
|5
|7
|5
|3
Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 19: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 21: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 22: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 18: vs Elche: 3 de enero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 21: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 22: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Horario Elche y Villarreal, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas