LaLiga EA Sports: Villarreal visita a Elche por la fecha 18

La previa del choque de Elche ante Villarreal, a disputarse en el estadio Martínez Valero mañana desde las 12:30 horas.

A partir de las 12:30 horas, Elche y Villarreal protagonizarán mañana su choque por la fecha 18 de la Liga, en el estadio Martínez Valero.

Así llegan Elche y Villarreal

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche viene de vencer a Rayo Vallecano con un marcador de 4-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 10.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal viene de perder contra Barcelona por 0 a 2. La visita no viene demasiado entonada: igualó en 1 y ganó 3. Marcó 7 goles y recibieron 5.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de febrero, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y el marcador favoreció a Elche con un marcador de 3-1.

El local se ubica en el noveno puesto con 22 puntos (5 PG - 7 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 35 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (11 PG - 2 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4618151231
2Real Madrid4218133220
3Atlético de Madrid3718114317
4Villarreal3516112316
9Elche22175753

Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 19: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 18: vs Elche: 3 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Horario Elche y Villarreal, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas
NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
