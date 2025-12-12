Últimas Noticias
LaLiga EA Sports: Por la fecha 16 se enfrentarán Atlético de Madrid y Valencia

Todos los detalles de la previa del partido entre Atlético de Madrid y Valencia, que se jugará el sábado 13 de diciembre desde las 08:00 horas en el estadio el Metropolitano.

Valencia y Atlético de Madrid se enfrentarán en el estadio el Metropolitano el próximo sábado 13 de diciembre desde las 08:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 16 de la Liga.

Así llegan Atlético de Madrid y Valencia

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid viene de caer por 1 a 3 frente a Barcelona. Ha ganado 3 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 5 goles en contra y con 7 en el arco contrario.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia igualó 1-1 ante Sevilla en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empates y derrota: 1, 2 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 4 goles a favor y le han convertido 7 en contra.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 4 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 22 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Atlético de Madrid se llevó la victoria por 0 a 3.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 31 puntos (9 PG - 4 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 15 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (3 PG - 6 PE - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4016131227
2Real Madrid3616113217
3Villarreal3515112218
4Atlético de Madrid311694313
16Valencia1515366-9

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 17: vs Girona: 21 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 17: vs Mallorca: 19 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Horario Atlético de Madrid y Valencia, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas
