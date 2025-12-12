LaLiga EA Sports: Por la fecha 16, Mallorca recibirá a Elche

Toda la previa del duelo entre Mallorca y Elche. El partido se jugará en el estadio Mallorca Son Moix el sábado 13 de diciembre a las 10:15 horas.

El duelo entre Mallorca y Elche correspondiente a la fecha 16 se disputará en el estadio Mallorca Son Moix desde las 10:15 horas, el sábado 13 de diciembre.

Así llegan Mallorca y Elche

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

En su visita anterior, Mallorca empató por 0 con Real Oviedo. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 4 goles marcados y con 7 en su valla.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche venció en casa a Girona por 3 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 2 y perdido 2. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 7 en su arco.

Los últimos 4 encuentros entre ambos equipos terminaron con 2 victorias para el local y un total de 2 encuentros empatados. El último juego entre ambos en este torneo fue el 4 de marzo, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Elche.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 14 puntos (3 PG - 5 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 19 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (4 PG - 7 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 40 16 13 1 2 27 2 Real Madrid 36 16 11 3 2 17 3 Villarreal 35 15 11 2 2 18 9 Elche 19 15 4 7 4 1 17 Mallorca 14 15 3 5 7 -7

Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga

Fecha 17: vs Valencia: 19 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga

Fecha 17: vs Rayo Vallecano: 21 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

