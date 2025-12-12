LaLiga EA Sports: Por la fecha 16, Mallorca recibirá a Elche

Toda la previa del duelo entre Mallorca y Elche. El partido se jugará en el estadio Mallorca Son Moix el sábado 13 de diciembre a las 10:15 horas.
El duelo entre Mallorca y Elche correspondiente a la fecha 16 se disputará en el estadio Mallorca Son Moix desde las 10:15 horas, el sábado 13 de diciembre.
Así llegan Mallorca y Elche
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga
En su visita anterior, Mallorca empató por 0 con Real Oviedo. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 4 goles marcados y con 7 en su valla.
Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga
Elche venció en casa a Girona por 3 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 2 y perdido 2. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 7 en su arco.
Los últimos 4 encuentros entre ambos equipos terminaron con 2 victorias para el local y un total de 2 encuentros empatados. El último juego entre ambos en este torneo fue el 4 de marzo, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Elche.
El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 14 puntos (3 PG - 5 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 19 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (4 PG - 7 PE - 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|40
|16
|13
|1
|2
|27
|2
|Real Madrid
|36
|16
|11
|3
|2
|17
|3
|Villarreal
|35
|15
|11
|2
|2
|18
|9
|Elche
|19
|15
|4
|7
|4
|1
|17
|Mallorca
|14
|15
|3
|5
|7
|-7
Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 17: vs Valencia: 19 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 21: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 17: vs Rayo Vallecano: 21 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 21: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Horario Mallorca y Elche, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
- Colombia y Perú: 10:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
- Venezuela: 11:15 horas