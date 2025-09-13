LaLiga EA Sports: Osasuna y Rayo Vallecano se encuentran en la fecha 4

Todo lo que tienes que saber en la previa de Osasuna vs Rayo Vallecano. El duelo, a disputarse en el estadio el Sadar el domingo 14 de septiembre, comenzará a las 11:30 horas.

Osasuna recibe el próximo domingo 14 de septiembre a Rayo Vallecano por la fecha 4 de la Liga, a partir de las 11:30 horas en el estadio el Sadar.

Así llegan Osasuna y Rayo Vallecano

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna cayó 0 a 1 ante Espanyol en el RCDE Stadium. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 1 gol a sus oponentes y le han marcado 2 en su portería .

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Rayo Vallecano logró empatar 1-1 ante Barcelona. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota y 1 victoria. Pudo convertir 4 goles y sus rivales lograron anotar 3 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 19 de enero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminaron igualando en 1.

El local está en el décimo tercer puesto con 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 4 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 9 3 3 0 0 5 2 Athletic Bilbao 9 3 3 0 0 3 3 Villarreal 7 3 2 1 0 7 10 Rayo Vallecano 4 3 1 1 1 1 13 Osasuna 3 3 1 0 2 -1

Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga

Fecha 5: vs Villarreal: 20 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Elche: 25 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Betis: 28 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Getafe: 3 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Atlético de Madrid: 18 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga

Fecha 5: vs Celta: 21 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Atlético de Madrid: 24 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Sevilla: 28 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Real Sociedad: 5 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Levante: 19 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Horario Osasuna y Rayo Vallecano, según país