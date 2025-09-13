Últimas Noticias
LaLiga EA Sports: Osasuna y Rayo Vallecano se encuentran en la fecha 4

Osasuna y Rayo Vallecano se encuentran en la fecha 4
Osasuna y Rayo Vallecano se encuentran en la fecha 4
Nota IA

por Nota IA

·

Todo lo que tienes que saber en la previa de Osasuna vs Rayo Vallecano. El duelo, a disputarse en el estadio el Sadar el domingo 14 de septiembre, comenzará a las 11:30 horas.

Osasuna recibe el próximo domingo 14 de septiembre a Rayo Vallecano por la fecha 4 de la Liga, a partir de las 11:30 horas en el estadio el Sadar.

Así llegan Osasuna y Rayo Vallecano

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna cayó 0 a 1 ante Espanyol en el RCDE Stadium. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 1 gol a sus oponentes y le han marcado 2 en su portería .

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Rayo Vallecano logró empatar 1-1 ante Barcelona. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota y 1 victoria. Pudo convertir 4 goles y sus rivales lograron anotar 3 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 19 de enero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminaron igualando en 1.

El local está en el décimo tercer puesto con 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 4 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid933005
2Athletic Bilbao933003
3Villarreal732107
10Rayo Vallecano431111
13Osasuna33102-1

Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 5: vs Villarreal: 20 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Elche: 25 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Betis: 28 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Getafe: 3 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Atlético de Madrid: 18 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 5: vs Celta: 21 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Atlético de Madrid: 24 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Sevilla: 28 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Real Sociedad: 5 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Levante: 19 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
Horario Osasuna y Rayo Vallecano, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela: 12:30 horas

Tags
Osasuna Rayo Vallecano LaLiga

