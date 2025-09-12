Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 11 de agosto | "Traten a los demás como quieren que ellos los traten"
EP 1075 • 12:26
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Malavar dice que fue metáfora su expresión “extrañamos a nuestros delincuentes"
EP 1865 • 23:52
Informes RPP
Informes RPP
El periodismo en la mira: autoridades buscan intervenir al derecho de informar
EP 1324 • 05:03

LaLiga EA Sports: Getafe y Real Oviedo se miden por la fecha 4

Getafe y Real Oviedo se miden por la fecha 4
Getafe y Real Oviedo se miden por la fecha 4
Nota IA

por Nota IA

·

Palpitamos la previa del choque entre Getafe y Real Oviedo. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cotejo entre Getafe y Real Oviedo, por la fecha 4 de la Liga, se jugará el próximo sábado 13 de septiembre, a partir de las 07:00 horas, en el estadio Coliseum Alfonso Pérez.

Así llegan Getafe y Real Oviedo

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Valencia por un resultado de 0 a 3.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo llega con ventaja tras derrotar a Real Sociedad con un marcador 1 a 0.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (1 PG - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid933005
2Athletic Bilbao933003
3Villarreal732107
6Getafe632010
15Real Oviedo33102-4

Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 5: vs Barcelona: 21 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Alavés: 24 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Levante: 27 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Osasuna: 3 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 5: vs Elche: 21 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Barcelona: 25 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Valencia: 29 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Levante: 4 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Horario Getafe y Real Oviedo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 09:00 horas
  • Colombia y Perú: 07:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:00 horas
  • Venezuela: 08:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Getafe Real Oviedo LaLiga

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA