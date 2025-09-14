Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

LaLiga EA Sports: Espanyol y Mallorca se enfrentan en el cierre de la Fecha 4

Espanyol y Mallorca se enfrentan en el cierre de la Fecha 4
Espanyol y Mallorca se enfrentan en el cierre de la Fecha 4
Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de Espanyol vs Mallorca, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 14:00 horas en el el Cornellá-El Prat.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Por la fecha 4 de la Liga, Espanyol y Mallorca se enfrentan mañana desde las 14:00 horas en el el Cornellá-El Prat.

Así llegan Espanyol y Mallorca

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol ganó su último duelo ante Osasuna por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 5 a favor.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Real Madrid. En los últimos enfrentamientos, igualó 1 vez y ha perdido en 1 ocasión. Con 2 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 15 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Mallorca se quedó con la victoria por 2 a 1.

El anfitrión está en el sexto puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (1 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid1244006
2Getafe943012
3Athletic Bilbao943012
6Espanyol732102
18Mallorca13012-4

Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 5: vs Real Madrid: 20 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Valencia: 23 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Girona: 26 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Betis: 5 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Real Oviedo: 17 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 5: vs Atlético de Madrid: 21 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Real Sociedad: 24 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Alavés: 27 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Athletic Bilbao: 4 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Sevilla: 18 de octubre - 09:00 (hora Argentina)
Horario Espanyol y Mallorca, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Espanyol Mallorca LaLiga

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA