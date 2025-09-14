LaLiga EA Sports: Espanyol y Mallorca se enfrentan en el cierre de la Fecha 4

En la previa de Espanyol vs Mallorca, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 14:00 horas en el el Cornellá-El Prat.

Por la fecha 4 de la Liga, Espanyol y Mallorca se enfrentan mañana desde las 14:00 horas en el el Cornellá-El Prat.

Así llegan Espanyol y Mallorca

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol ganó su último duelo ante Osasuna por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 5 a favor.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Real Madrid. En los últimos enfrentamientos, igualó 1 vez y ha perdido en 1 ocasión. Con 2 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 15 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Mallorca se quedó con la victoria por 2 a 1.

El anfitrión está en el sexto puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (1 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 12 4 4 0 0 6 2 Getafe 9 4 3 0 1 2 3 Athletic Bilbao 9 4 3 0 1 2 6 Espanyol 7 3 2 1 0 2 18 Mallorca 1 3 0 1 2 -4

Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga

Fecha 5: vs Real Madrid: 20 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Valencia: 23 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Girona: 26 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Betis: 5 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Real Oviedo: 17 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga

Fecha 5: vs Atlético de Madrid: 21 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Real Sociedad: 24 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Alavés: 27 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Athletic Bilbao: 4 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Sevilla: 18 de octubre - 09:00 (hora Argentina)

