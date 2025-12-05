LaLiga EA Sports: Por la fecha 15 se enfrentarán Athletic Bilbao y Atlético de Madrid

Todos los detalles de la previa del partido entre Athletic Bilbao y Atlético de Madrid, que se jugará mañana desde las 15:00 horas en el estadio la Catedral.

Athletic Bilbao aguarda mañana la visita de Atlético de Madrid, para jugar el partido por la fecha 15 de la Liga, a partir de las 15:00 horas.

Así llegan Athletic Bilbao y Atlético de Madrid

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao viene de caer por 0 a 3 frente a Real Madrid. Ha ganado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 10 goles en contra y con 5 en el arco contrario.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid perdió ante Barcelona por 1 a 3. Pese a que cayó en el último partido de la temporada actual, quiere mantener la ventaja obtenida por las victorias obtenidas en las jornadas anteriores. Marcó 10 goles y recibió 4 en su arco durante esos encuentros.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 1 para el anfitrión y 4 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 1 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Atlético de Madrid se llevó la victoria por 1 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 20 puntos (6 PG - 2 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 31 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (9 PG - 4 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 37 15 12 1 2 25 2 Real Madrid 36 15 11 3 1 19 3 Villarreal 32 14 10 2 2 16 4 Atlético de Madrid 31 15 9 4 2 14 8 Athletic Bilbao 20 15 6 2 7 -6

Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga

Fecha 16: vs Celta: 14 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Espanyol: 22 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 16: vs Valencia: 13 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Girona: 21 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Horario Athletic Bilbao y Atlético de Madrid, según país