LaLiga EA Sports: Por la fecha 17, Girona recibirá a Atlético de Madrid

Toda la previa del duelo entre Girona y Atlético de Madrid. El partido se jugará en el estadio Municipal de Montilivi el domingo 21 de diciembre a las 08:00 horas.

El duelo entre Girona y Atlético de Madrid correspondiente a la fecha 17 se disputará en el estadio Municipal de Montilivi desde las 08:00 horas, el domingo 21 de diciembre.

Así llegan Girona y Atlético de Madrid

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona venció 2-1 a Real Sociedad en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 2 terminaron en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 6 goles en su arco y anotó 5 en la malla rival.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

A Atlético de Madrid no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 3 ante Barcelona. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas y 2 victorias, tiene 6 goles a favor y ha recibido 5 en contra.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 4 triunfos para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 25 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminó con un marcador 0-4 a favor de Atlético de Madrid.

El dueño de casa se encuentra en el décimo octavo puesto y tiene 15 puntos (3 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 34 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (10 PG - 4 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4317141229
2Real Madrid3917123218
3Villarreal3515112218
4Atlético de Madrid3417104314
18Girona1516367-15

Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 18: vs Mallorca: 4 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 18: vs Real Sociedad: 4 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Horario Girona y Atlético de Madrid, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas
