LaLiga EA Sports: Espanyol quiere seguir su racha positiva ante Athletic Bilbao

Espanyol quiere seguir su racha positiva ante Athletic Bilbao
Te contamos la previa del duelo Athletic Bilbao vs Espanyol, que se enfrentarán en el estadio la Catedral mañana a las 15:00 horas.

Athletic Bilbao y Espanyol se medirán mañana a las 15:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 17 de la Liga y se disputará en el estadio la Catedral.

Así llegan Athletic Bilbao y Espanyol

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao no quiere lamentar otra caída: 0 a 3 finalizó su partido frente a Real Madrid. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y perdió 2. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 9.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Getafe. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 3.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 3 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 16 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y firmaron un empate en 1.

El local está en el octavo puesto con 23 puntos (7 PG - 2 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 30 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (9 PG - 3 PE - 4 PP).

Espanyol vivirá el derbi catalán ante Barcelona en la siguiente jornada. Jugarán en el estadio RCDE Stadium, el 3 de enero, a partir de las 17:00 (hora Argentina).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4317141229
2Real Madrid4218133220
3Villarreal3515112218
5Espanyol30169344
8Athletic Bilbao2317728-7

Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 18: vs Osasuna: 3 de enero - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 18: vs Barcelona: 3 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Horario Athletic Bilbao y Espanyol, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
Athletic Bilbao Espanyol LaLiga

