Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

LaLiga EA Sports: Valencia se enfrenta ante la visita Sevilla por la fecha 15

Valencia se enfrenta ante la visita Sevilla por la fecha 15
Valencia se enfrenta ante la visita Sevilla por la fecha 15
Nota IA

por Nota IA

·

Valencia y Sevilla se enfrentan en el estadio Mestalla. El duelo se jugará el domingo 7 de diciembre desde las 10:15 horas.

El juego entre Valencia y Sevilla se disputará el próximo domingo 7 de diciembre por la fecha 15 de la Liga, a partir de las 10:15 horas en el estadio Mestalla.

Así llegan Valencia y Sevilla

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Valencia se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Rayo Vallecano. Con 1 triunfo, 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 3 goles marcados y con 8 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla cayó 0 a 2 ante Betis. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdió en 3 oportunidades. Con 3 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 11 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Valencia lo ganó por 1 a 0.

El local está en el décimo quinto puesto y alcanzó 14 puntos (3 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 16 unidades y está en el décimo tercer lugar en el campeonato (5 PG - 1 PE - 8 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona3715121225
2Real Madrid3615113119
3Villarreal3214102216
13Sevilla1614518-4
15Valencia1414356-9

Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 16: vs Atlético de Madrid: 13 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Mallorca: 19 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 16: vs Real Oviedo: 14 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Real Madrid: 20 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Horario Valencia y Sevilla, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Valencia Sevilla LaLiga

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA