Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

LaLiga EA Sports: Girona visita a Elche por la fecha 15

Girona visita a Elche por la fecha 15
Girona visita a Elche por la fecha 15
Nota IA

por Nota IA

·

La previa del choque de Elche ante Girona, a disputarse en el estadio Martínez Valero el domingo 7 de diciembre desde las 08:00 horas.

Elche recibirá a Girona, en el marco de la fecha 15 de la Liga, el próximo domingo 7 de diciembre a partir de las 08:00 horas, en el estadio Martínez Valero.

Así llegan Elche y Girona

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Getafe. En los duelos previos, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 8 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Real Madrid. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 1 y ha empatado 2, con 7 goles a sus rivales y han vencido su valla 7 veces.

Es mucha la diferencia que logró sacarle la visita en el historial del torneo al local: todas victorias en los últimos 2 enfrentamientos entre sí. Jugaron por última vez en esta competencia el 16 de abril, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y el marcador favoreció a Girona con un marcador de 2-0.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 16 puntos (3 PG - 7 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 12 unidades y se coloca en décimo octavo lugar de la tabla (2 PG - 6 PE - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona3715121225
2Real Madrid3615113119
3Villarreal3214102216
11Elche1614374-2
18Girona1214266-13

Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 16: vs Mallorca: 13 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Rayo Vallecano: 21 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 16: vs Real Sociedad: 12 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Atlético de Madrid: 21 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Horario Elche y Girona, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Elche Girona LaLiga

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA